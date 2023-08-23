Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 48 от 17 августа 2023 г. утверждены новые тарифы на услуги почтовой связи общего пользования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, тарифы на услуги почтовой связи общего пользования повысятся в следующих размерах:

пересылка простой почтовой карточки, письма, бандероли весом до 20 г – на 8 копеек для физлиц и на 6 копеек для юрлиц и ИП;

за каждые последующие полные или неполные 20 г массы письма, бандероли – на 1 копейку для физлиц и на 0,83 копейки для юрлиц и ИП.

«Решение о пересмотре тарифов в указанных размерах принято в рамках запланированного повышения регулируемых цен и тарифов в 2023 году в целях обеспечения возмещения операторам почтовой связи экономически обоснованных затрат при оказании данных услуг», - пояснили в ведомстве.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 г.