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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ТАРИФЫ НА ПЕРЕСЫЛКУ ПИСЕМ И БАНДЕРОЛЕЙ С 1 СЕНТЯБРЯ УВЕЛИЧАТСЯ
12:10 24.08.2023
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 48 от 17 августа 2023 г. утверждены новые тарифы на услуги почтовой связи общего пользования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, тарифы на услуги почтовой связи общего пользования повысятся в следующих размерах:
пересылка простой почтовой карточки, письма, бандероли весом до 20 г – на 8 копеек для физлиц и на 6 копеек для юрлиц и ИП;
за каждые последующие полные или неполные 20 г массы письма, бандероли – на 1 копейку для физлиц и на 0,83 копейки для юрлиц и ИП.
«Решение о пересмотре тарифов в указанных размерах принято в рамках запланированного повышения регулируемых цен и тарифов в 2023 году в целях обеспечения возмещения операторам почтовой связи экономически обоснованных затрат при оказании данных услуг», - пояснили в ведомстве.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 г.
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