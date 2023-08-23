Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров и Национального банка «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16».

Как сообщает Национальный правовой портал, документ направлен на:

создание условий для увеличения доли безналичных расчетов при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг;

урегулирование отдельных вопросов использования автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов для продажи товаров (в том числе подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками и (или) средствами идентификации), выполнении работ, оказании услуг;

внедрение механизма выдачи платежного документа в электронном виде субъектами хозяйствования, использующими при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг специальную компьютерную систему.

Организатор – Министерство по налогам и сборам.

За период обсуждения с 28 июля по 6 августа 2023 г. от 7 участников поступили комментарии и предложения по проекту, которые обобщены организатором.

Ознакомиться с результатами рассмотрения предложений можно здесь.