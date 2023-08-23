|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.08.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ ДЕНЕГ
11:04 24.08.2023
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров и Национального банка «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16».
Как сообщает Национальный правовой портал, документ направлен на:
создание условий для увеличения доли безналичных расчетов при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг;
урегулирование отдельных вопросов использования автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов для продажи товаров (в том числе подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками и (или) средствами идентификации), выполнении работ, оказании услуг;
внедрение механизма выдачи платежного документа в электронном виде субъектами хозяйствования, использующими при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг специальную компьютерную систему.
Организатор – Министерство по налогам и сборам.
За период обсуждения с 28 июля по 6 августа 2023 г. от 7 участников поступили комментарии и предложения по проекту, которые обобщены организатором.
Ознакомиться с результатами рассмотрения предложений можно здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 23.08.2023
Курсы в банках
на 24.08.2023
Конвертация в банках
на 24.08.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте