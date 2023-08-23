Постановлением Министерства обороны № 17 от 3 августа 2023 года установлен перечень транспортных средств, подлежащих предоставлению Вооруженным Силам Беларуси, другим войскам, воинским и специальным формированиям в период мобилизации и в военное время.

«Установить перечень транспортных средств, подлежащих предоставлению Вооруженным силам Республики Беларусь, другим войскам, воинским и специальным формированиям в период мобилизации и в военное время, согласно приложению», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.

Перечень включает в себя все транспортные средства государственных органов, иных организаций независимо от форм собственности, являющихся собственниками транспортных средств или владеющих транспортными средствами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также транспорт, принадлежащий гражданам Беларуси, которые являются их собственниками.

В частности, утвержден следующий список:

легковые автомобили с колесной формулой 4 х 4;

автобусы;

грузовые автомобили: бортовые; самосвалы;

со специальными кузовами: авторефрижераторы; автофургоны изотермические; автолавки; автохлебовозки; фургоны на шасси грузовых автомобилей;

специальные автомобили: автовышки; автокраны; автоцистерны для воды и пищевых продуктов; топливоцистерны; топливозаправщики; прочие специальные;

грузопассажирские автомобили;

седельные тягачи;

прицепы автомобильные;

полуприцепы автомобильные;

тракторы;

прицепы тракторные;

полуприцепы тракторные;

самоходные машины;

квадрициклы;

снегоболотоходы колесные малогабаритные (квадроциклы).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.