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В БЕЛАРУСИ У НАСЕЛЕНИЯ БУДУТ ИЗЫМАТЬ ХЛЕБОВОЗКИ, АВТОЛАВКИ И КВАДРОЦИКЛЫ ВО ВРЕМЯ МОБИЛИЗАЦИИ И В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
09:52 24.08.2023
Постановлением Министерства обороны № 17 от 3 августа 2023 года установлен перечень транспортных средств, подлежащих предоставлению Вооруженным Силам Беларуси, другим войскам, воинским и специальным формированиям в период мобилизации и в военное время.
«Установить перечень транспортных средств, подлежащих предоставлению Вооруженным силам Республики Беларусь, другим войскам, воинским и специальным формированиям в период мобилизации и в военное время, согласно приложению», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.
Перечень включает в себя все транспортные средства государственных органов, иных организаций независимо от форм собственности, являющихся собственниками транспортных средств или владеющих транспортными средствами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также транспорт, принадлежащий гражданам Беларуси, которые являются их собственниками.
В частности, утвержден следующий список:
легковые автомобили с колесной формулой 4 х 4;
автобусы;
грузовые автомобили: бортовые; самосвалы;
со специальными кузовами: авторефрижераторы; автофургоны изотермические; автолавки; автохлебовозки; фургоны на шасси грузовых автомобилей;
специальные автомобили: автовышки; автокраны; автоцистерны для воды и пищевых продуктов; топливоцистерны; топливозаправщики; прочие специальные;
грузопассажирские автомобили;
седельные тягачи;
прицепы автомобильные;
полуприцепы автомобильные;
тракторы;
прицепы тракторные;
полуприцепы тракторные;
самоходные машины;
квадрициклы;
снегоболотоходы колесные малогабаритные (квадроциклы).
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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