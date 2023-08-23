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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОБНОВИЛО ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДАХ


14:35 23.08.2023

Постановлением Совета министров № 543 от 18 августа утверждены Правила охраны жизни людей на водах.

Как сообщает Национальный правовой портал, правилами установлено, что местные исполнительные и распорядительные органы в пределах соответствующей территории, в частности:

организуют места размещения пляжей и купания, принимают меры по их благоустройству, содержанию и обозначению на местности путем установки знаков безопасности на водных объектах и информационных стендов юрлицами и ИП, которые осуществляют водопользование и которым предоставлено право пользования территорией, примыкающей к береговой линии водных объектов (их частям), устанавливают время работы пляжей;

устанавливают запреты и ограничения на осуществление общего водопользования в соответствии с Водным кодексом Республики Беларусь. Информация о таких решениях доводится местными органами власти до сведения населения, в том числе через СМИ, и подлежит размещению на официальных сайтах этих органов;

осуществляют организацию и проведение разъяснительной работы среди населения, а также других мероприятий;

совместно с ОСВОД, органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям, другими заинтересованными информируют население по вопросам безопасности жизнедеятельности через СМИ, а также распространяют данную информацию в сети Интернет;

определяют необходимость создания на водных объектах спасательных станций или спасательных постов, комплекс требований к организации охраны жизни людей на водных объектах (их частях);

организуют дорожное движение на территориях, прилегающих к местам размещения пляжей и купания.

В свою очередь, органы внутренних дел в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательными актами участвуют в осуществлении мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка в местах массового отдыха граждан у воды.

Учреждения образования во взаимодействии с местными исполнительными и распорядительными органами, другими заинтересованными органами и организациями:

принимают меры по обучению плаванию и безопасному поведению на водах;

проводят информационно-разъяснительную работу и мероприятия по вопросам безопасности детей на водах.

Определены также мероприятия по обеспечению охраны жизни людей на водах, входящие в компетенцию ОСВОД, МЧС, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, организаций здравоохранения, Белорусского общества охотников и рыболовов и иных организаций.
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