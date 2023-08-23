Решением Минского областного исполнительного комитета № 767 от 14 августа 2023 года установлены сроки сбора, заготовки и закупки дикорастущих ягод брусники и клюквы на территории Минской области в 2023 году.

как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском ГПЛХО, сроки сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод брусники установлены с 21 августа 2023 года, а клюквы – с 12 сентября.

Минское ГПЛХО напоминает, что за нарушение правил заготовки, сбора или закупки грибов, других дикорастущих растений или их частей предусмотрена административная ответственность по статье 16.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа до 20 базовых величин.

Заготавливая дары леса, необходимо бережно относиться к ягодникам и грибницам, чтобы не нанести ущерб природе.