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УСТАНОВЛЕНЫ СРОКИ СБОРА, ЗАГОТОВКИ И ЗАКУПКИ ДИКОРАСТУЩИХ ЯГОД БРУСНИКИ И КЛЮКВЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ
09:57 23.08.2023
Решением Минского областного исполнительного комитета № 767 от 14 августа 2023 года установлены сроки сбора, заготовки и закупки дикорастущих ягод брусники и клюквы на территории Минской области в 2023 году.
как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском ГПЛХО, сроки сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод брусники установлены с 21 августа 2023 года, а клюквы – с 12 сентября.
Минское ГПЛХО напоминает, что за нарушение правил заготовки, сбора или закупки грибов, других дикорастущих растений или их частей предусмотрена административная ответственность по статье 16.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа до 20 базовых величин.
Заготавливая дары леса, необходимо бережно относиться к ягодникам и грибницам, чтобы не нанести ущерб природе.
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