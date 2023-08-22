В Столинском районе появился заказник местного значения «Пойма Львы». Об этом говорится в решении Столинского районного исполнительного комитета № 2051 от 8 августа 2023 г.

Как сообщает Telegram-канал Минлесхоза, общая площадь заказника составляет без малого 2,4 тыс. га.

На его территории зарегистрировано 588 видов высших сосудистых растений, что составляет 35% от общей численности видов флоры Беларуси. Также здесь отмечен 181 вид наземных позвоночных животных, в том числе 27 видов птиц и 8 видов млекопитающих, включенных в Красную книгу.

Заказник является ключевой орнитологической территорией для большого подорлика и полевого луня.

На территории заказника действует режим, установленный для особо охраняемых природных территорий.

Официально заказник местного значения «Пойма Львы» откроют 26 августа в рамках XVII Республиканского экологического форума.