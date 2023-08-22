Постановлением Министерства образования № 265 от 15 августа 2023 г. внесены изменения в ведомственное постановление от 03.06.2019 № 71 «Об оплате труда работников образования».

Как сообщает Telegram-канал министерства, постановлением с 1 сентября 2023 г. увеличен размер надбавки за работу в отрасли учителям на 15% от оклада.

Кроме того, установлена надбавка кураторам учебных групп учреждений высшего образования в дневной форме получения образования всех курсов (за исключением выпускного курса) – в размере 100% базовой ставки, выпускного курса – 50% базовой ставки.