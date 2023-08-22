|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.08.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПЕДАГОГАМ БЕЛАРУСИ С 1 СЕНТЯБРЯ УВЕЛИЧАТ РАЗМЕР НАДБАВКИ ЗА РАБОТУ
15:15 22.08.2023
Постановлением Министерства образования № 265 от 15 августа 2023 г. внесены изменения в ведомственное постановление от 03.06.2019 № 71 «Об оплате труда работников образования».
Как сообщает Telegram-канал министерства, постановлением с 1 сентября 2023 г. увеличен размер надбавки за работу в отрасли учителям на 15% от оклада.
Кроме того, установлена надбавка кураторам учебных групп учреждений высшего образования в дневной форме получения образования всех курсов (за исключением выпускного курса) – в размере 100% базовой ставки, выпускного курса – 50% базовой ставки.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.08.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2023
Курсы в банках
на 22.08.2023
Конвертация в банках
на 22.08.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте