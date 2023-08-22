ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.08.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛИ НОРМЫ И НОРМАТИВЫ РАСХОДОВ НА ЖКУ В 2024 ГОДУ


13:01 22.08.2023

Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства № 12 от 14 августа 2023 года установлены нормы и нормативы расходов на ЖКУ в 2024 году.

Нормы и нормативы определены для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, за исключением организаций, которые входят в систему Минэнерго.

При этом нормативы потерь тепловой энергии должны составлять не более 9,2%, а нормы потерь и неучтенных расходов воды будут не более 12%.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, на собственное холодное водоснабжение норма накладных расходов утверждена в размере не более 0,2168 рубля на 1 куб. м реализованной воды.

На собственное водоотведение (канализацию) - не более 0,1657 рубля на 1 куб. м отведенных стоков в канализацию.

На теплоснабжение и горячее водоснабжение - не более 12,7562 рубля на 1 Гкал реализованной тепловой энергии собственного производства.

На техническое обслуживание жилого дома – не более 0,0274 рубля на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения.

На техническое обслуживание лифта – не более 0,0190 рубля на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения.

Кроме того, утверждены нормативы расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.08.2023
валюта курс
EUR 3.4355
USD 3.1498
RUB 3.3480
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4500 -0
USD 3.1498 +0.0003
RUB 3.3480 +0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.08.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4220 3.4320
USD 3.1430 3.1480
RUB 3.0000 3.3600
подробнее

Конвертация в банках
на 22.08.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0860 1.0893
EUR/RUB 101.8000 112.4000
USD/RUB 93.6000 103.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте