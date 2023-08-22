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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛИ НОРМЫ И НОРМАТИВЫ РАСХОДОВ НА ЖКУ В 2024 ГОДУ
13:01 22.08.2023
Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства № 12 от 14 августа 2023 года установлены нормы и нормативы расходов на ЖКУ в 2024 году.
Нормы и нормативы определены для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, за исключением организаций, которые входят в систему Минэнерго.
При этом нормативы потерь тепловой энергии должны составлять не более 9,2%, а нормы потерь и неучтенных расходов воды будут не более 12%.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, на собственное холодное водоснабжение норма накладных расходов утверждена в размере не более 0,2168 рубля на 1 куб. м реализованной воды.
На собственное водоотведение (канализацию) - не более 0,1657 рубля на 1 куб. м отведенных стоков в канализацию.
На теплоснабжение и горячее водоснабжение - не более 12,7562 рубля на 1 Гкал реализованной тепловой энергии собственного производства.
На техническое обслуживание жилого дома – не более 0,0274 рубля на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения.
На техническое обслуживание лифта – не более 0,0190 рубля на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения.
Кроме того, утверждены нормативы расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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