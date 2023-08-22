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ПОРЯДОК ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РИСКА НАСТУПЛЕНИЯ БАНКРОТСТВА В БЕЛАРУСИ С 1 ОКТЯБРЯ ИЗМЕНИТСЯ


11:37 22.08.2023

Порядок оценки степени риска наступления банкротства в Беларуси с 1 октября 2023 года изменится. Это предусмотрено постановлением министерств экономики и финансов от 07.08.2023 №16/46 «Об оценке рисков наступления банкротства», которое официально опубликовано 22 августа.

Как пояснил ЭКОПРЕСС юрист ООО «Ревера Лигал» Михаил Денисюк, постановление принято в развитие положений Закона Республики Беларусь «Об урегулировании неплатежеспособности», который вступит в силу с 1 октября 2023 года.

Документом установлены показатели оценки степени риска наступления банкротства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых в соответствии с законом возможно применение процедур в ходе производства по делу о банкротстве, а именно:

коэффициент обеспеченности обязательств имуществом, характеризующий соотношение обязательств и имущества (отношение общей суммы обязательств субъекта хозяйствования к общей стоимости его имущества);

коэффициент просроченных обязательств, характеризующий соотношение просроченных обязательств и общей суммы обязательств (отношение суммы просроченных обязательств к общей сумме обязательств субъекта хозяйствования, где просроченные обязательства – это обязательства, срок исполнения которых наступил).

Кроме того, постановлением определены критерии оценки степени риска наступления банкротства субъекта хозяйствования – для низкой, средней, высокой и критичной степеней риска наступления банкротства.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2023 года и заменит действующее в настоящее время постановление министерств финансов и экономики от 27 декабря 2011 г. № 140/206 «Об утверждении Инструкции о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования» с изменениями и дополнениями.
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