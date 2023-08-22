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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЕДИНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ТУРИЗМА ВВОДИТСЯ В БЕЛАРУСИ
10:09 22.08.2023
Постановлением Министерства спорта и туризма № 36 от 7 августа 2023 г. утверждена Единая классификация видов туризма в Беларуси.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, в перечень включены 13 видов туризма:
агроэкотуризм; активный туризм; гастрономический туризм; деловой туризм; историко-культурный туризм; лечебно-оздоровительный туризм; медицинский туризм; образовательный туризм; охотничий туризм; промышленный туризм; религиозный туризм; событийный туризм; экологический туризм.
Для каждого вида даны определения и классификационные признаки.
Например, в определении гастрономического туризма говорится, что это туристическое путешествие в целях ознакомления со страной, регионом, местностью посредством приобщения к национальной гастрономии, особенностям производства и приготовления национальных блюд, иной пищевой продукции, а также деятельность по организации этого туристического путешествия.
Классификационные признаки такого вида туризма включают: посещение или проведение дегустаций, мастер-классов, объектов общественного питания гастрономических мероприятий (ярмарок, фестивалей, выставок), в том числе с целью ознакомления с блюдами национальной кухни. Посещение учебных заведений, кондитерских фабрик, иных организаций с кулинарной специализацией с целью ознакомления с особенностями производства и приготовления национальных блюд, иной пищевой продукции. Обучение туристов, экскурсантов.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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