На общественное обсуждение вынесен проект постановления Минфина «Об изменении постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 28 апреля 2016 г. № 30» (вопросы профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (депозитарной деятельности), оказания услуг по учету ценных бумаг, прав на них, обременений (ограничений) этих прав).

Как сообщает Национальный правовой портал, в целях реализации положений Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг», проектом постановления:

установлен порядок приема выпусков депозитарных облигаций на централизованный учет в депозитарную систему и присвоение каждому выпуску депозитарных облигаций национального и международных идентификационных кодов центральным депозитарием;

определены особенности передачи на централизованный учет в депозитарную систему выпусков стрип-облигаций;

установлен порядок передачи на централизованный учет в депозитарную систему выпусков стрипов, созданных на основе выпуска стрип-облигаций;

усовершенствован порядок передачи на централизованный учет (учет и хранение) в депозитарную систему выпуска (части выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента, зарегистрированных на территории иностранного государства;

определен порядок предоставления конфиденциальной информации о депоненте представителю владельцев облигаций.

Кроме того, в рамках принятия мер по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2022 г. № 197-З «Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг» определены особенности открытия счета «депо» номинального держателя, порядок учета в депозитарной системе эмиссионных ценных бумаг эмитента, зарегистрированных за пределами Республики Беларусь.

Изменениями, вносимыми документом в постановление Министерства финансов от 28 апреля 2018 г. № 30, включены положения, предусматривающие возможность заключения депозитарного договора с эмитентом в отношении выпусков облигаций – с несколькими депозитариями. При этом в отношении одного выпуска облигаций может быть заключен депозитарный договор с эмитентом только с одним депозитарием.

Иные изменения, вносимые в названное постановление № 30, обеспечивают:

приведение используемой в этом постановлении терминологии в соответствие с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2022 г. № 197-З «Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг», указом № 126 от 27 апреля 2023 г.;

уточнение порядка осуществления депозитарных операций в случае представления в депозитарий, центральный депозитарий вынесенных (выданных) Министерством финансов, либо его территориальными органами, либо Департаментом по ценным бумагам предписания о приостановлении торгов определенным выпуском (частью выпуска) ценных бумаг или всеми ценными бумагами эмитента (эмитента-нерезидента), либо предписания о приостановлении размещения и (или) обращения ценных бумаг определенного выпуска (части выпуска) или всех ценных бумаг эмитента (эмитента-нерезидента), либо предписания о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами;

совершенствование норм этого постановления с учетом правоприменительной практики.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

С 23 июня по 3 июля 2023 г. свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси либо направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес: с пометкой «ПМФ 30».