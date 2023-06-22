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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ОБНОВЛЕН ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТШКОЛ И ЦЕНТРОВ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА И ПОДГОТОВКИ
09:58 23.06.2023
Постановлением Министерства спорта и туризма № 28 от 5 мая 2023 г. внесены изменения в ведомственное постановление от 28 декабря 2004 г. № 11 «О специализированных учебно-спортивных учреждениях».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусматривается изложение в новой редакции положений: о детско-юношеской спортивной школе, детско-юношеской спортивно-технической школе; о специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва, специализированной детско-юношеской спортивно-технической школе; о центре олимпийского резерва; о центре олимпийской подготовки.
Положения скорректированы в соответствии с Законом Республики Беларусь от 19 июля 2022 г. № 200-З «Об изменении законов по вопросам физической культуры и спорта». Законом, в частности, установлено, что спортивная подготовка в специализированных учебно-спортивных учреждениях будет осуществляться по этапам подготовки, соответствующим уровню спортивного мастерства спортсменов, а также сформированы новые подходы к проведению госаккредитации на право осуществления деятельности по развитию физической культуры и спорта.
Постановлением предусмотрено, что в спортивных школах спортивная подготовка будет осуществляться на этапе начальной подготовки и учебно-тренировочном этапе. Основной целью этих школ является отбор спортсменов и передача их в высшее звено подготовки. В центрах олимпийского резерва и центрах олимпийской подготовки будет осуществляться спортивная подготовка спортсменов высокого класса, включенных в составы национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта. Также эти центры смогут осуществлять спортивную подготовку и на этапе начальной подготовки и учебно-тренировочном этапе для дальнейшего формирования сборных команд Республики Беларусь по видам спорта.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2023 г.
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