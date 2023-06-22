Постановлением Минсельхозпрода № 74 от 21 июня 2023 года скорректированы предельные минимальные цены на товары, реализуемые по внешнеторговым договорам.

Как сообщает Telegram-канал ведомства, молоко и сливки, сгущенные с сахаром, в порошке, гранулах или в других твердых видах (не более 1,5% жирности) в страны ЕАЭС будут реализовывать по цене в $2,2 за 1 кг, для стран СНГ (кроме Грузии) цена также составит $2,2 за 1 кг.

Такую же продукцию, только без сахара и с жирностью более 1,5%, в страны ЕАЭС и СНГ будут продавать по $3,5 за 1 кг, а для Грузии и стран вне СНГ цена установлена не ниже $3,15.

Цена на сливочное масло с жирностью более 80% для стран ЕАЭС снижается с $5,45 до $5,2. Для стран СНГ цена на эту продукцию за 1 кг составит $5,2, а для Азербайджана - $5,6.

На масло сливочное с содержанием молочного жира более 72%, но менее 80% цена для стран ЕАЭС и СНГ теперь составляет $4,6, в том числе для Азербайджана - $5.

Подешевели цены и на сыры жирностью 45% и ниже. Так, для стран ЕАЭС и СНГ они стали стоить $4,7 за 1 кг, в частности для Азербайджана - $4,8.

При этом на сыры жирностью выше 45% цены для стран ЕАЭС и СНГ составляют $4,8 за 1 кг, а для Азербайджана - $4,9.

Цена продукции устанавливается в зависимости от региона экспорта: Россия, страны ЕАЭС (кроме России), страны СНГ (кроме стран ЕАЭС) и Грузия, страны вне СНГ (кроме Грузии).

Постановление вступило в силу с 22 июня.