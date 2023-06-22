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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ПРЕДПРИНЯТЫ МЕРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2023/2024


12:42 22.06.2023

Совет министров 19 июня 2023 г. принял постановление № 392, направленное на обеспечение бесперебойного снабжения топливно-энергетическими ресурсами и подготовку к устойчивой работе в осенне-зимний период 2023/2024 года.

Как сообщает Национальный правовой портал, организационно-технические мероприятия, обеспечивающие устойчивое и надежное топливо- и энергоснабжение потребителей в осенне-зимний период 2023/2024 года, должны быть разработаны республиканскими органами госуправления и иными госорганизациями, подчиненными правительству, облисполкомами и Минским горисполкомом до 1 июля 2023 г.

Срок реализации данных мероприятий – до 20 сентября 2023 г.

Документом установлены объемы:

выполняемых в 2023 году предприятиями электроэнергетики, входящими в состав ГПО «Белэнерго», и организациями ЖКХ работ по замене и строительству тепловых сетей;

создаваемых к отопительному сезону 2023/2024 года запасов топочного мазута;

создаваемых на 1 октября 2023 г. запасов древесного топлива (сырья) для организаций ЖКХ.

Также утверждены:

рекомендуемые объемы закупки в 2023 году топливоснабжающими организациями коммунальной формы собственности торфяных брикетов у организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз»;

перечень котельных, имеющих повышенный расход топлива и электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, в которых в 2023 году запланировано завершение работ по оптимизации режимов, а также состава основного и вспомогательного оборудования.

Кроме того, определены задания для министерств и ведомств по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года.
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