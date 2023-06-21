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УТВЕРЖДЕН СПИСОК СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПО КОТОРЫМ ИНОСТРАНЦЫ БЕЗ ПМЖ МОГУТ РАБОТАТЬ В БЕЛАРУСИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
11:37 22.06.2023
Постановлением Минтруда и соцзащиты № 17 от 1 июня 2023 года утвержден перечень профессий рабочих (должностей служащих), на которые привлекаются иностранные граждане или лица без гражданства, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Беларуси, без учета ограничений по защите национального рынка труда.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, профессии рабочих на 2023 год следующие: водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
В список должностей служащих включены: ветеринарный врач, врач-специалист (всех медицинских специальностей), инженер, медицинская сестра и медицинский брат (всех медицинских специальностей), фельдшер (всех медицинских специальностей).
Постановление вступает в силу с 1 июля 2023 г.
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