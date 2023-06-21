Постановлением Минтруда и соцзащиты № 17 от 1 июня 2023 года утвержден перечень профессий рабочих (должностей служащих), на которые привлекаются иностранные граждане или лица без гражданства, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Беларуси, без учета ограничений по защите национального рынка труда.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, профессии рабочих на 2023 год следующие: водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

В список должностей служащих включены: ветеринарный врач, врач-специалист (всех медицинских специальностей), инженер, медицинская сестра и медицинский брат (всех медицинских специальностей), фельдшер (всех медицинских специальностей).

Постановление вступает в силу с 1 июля 2023 г.