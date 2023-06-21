Постановлением Совмина № 391 от 19 июня 2023 года вводится запрет на перецепку на территории Беларуси зарегистрированных в Польше прицепов и полуприцепов.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, к зарегистрированным в ЕС грузовым автомобилям и тягачам, которым разрешено перемещаться по территории Беларуси только в специально установленные места для совершения перецепки и перегрузки и обратно, добавлены зарегистрированные в Польше прицепы и полуприцепы, а также польские легковые автомобили, осуществляющие перевозки по международным товарно-транспортными накладным.

При этом запрет не распространяется на перемещение по территории Беларуси польских прицепов и полуприцепов при транспортировке почтовых отправлений, гуманитарных грузов, крупногабаритных грузов по спецразрешениям, животных, лекарственных средств и сырья для их производства.

Напомним, Польша с 1 июня ввела полный запрет на перемещение через границу с Беларусью всех видов белорусских и российских грузовых автотранспортных средств, включая прицепы и полуприцепы.