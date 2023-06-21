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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ВВЕЛО ЗАПРЕТ НА ПЕРЕЦЕПКУ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ПОЛЬШЕ ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ
09:45 22.06.2023
Постановлением Совмина № 391 от 19 июня 2023 года вводится запрет на перецепку на территории Беларуси зарегистрированных в Польше прицепов и полуприцепов.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, к зарегистрированным в ЕС грузовым автомобилям и тягачам, которым разрешено перемещаться по территории Беларуси только в специально установленные места для совершения перецепки и перегрузки и обратно, добавлены зарегистрированные в Польше прицепы и полуприцепы, а также польские легковые автомобили, осуществляющие перевозки по международным товарно-транспортными накладным.
При этом запрет не распространяется на перемещение по территории Беларуси польских прицепов и полуприцепов при транспортировке почтовых отправлений, гуманитарных грузов, крупногабаритных грузов по спецразрешениям, животных, лекарственных средств и сырья для их производства.
Напомним, Польша с 1 июня ввела полный запрет на перемещение через границу с Беларусью всех видов белорусских и российских грузовых автотранспортных средств, включая прицепы и полуприцепы.
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