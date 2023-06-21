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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В МНС БЕЛАРУСИ РАССКАЗАЛИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ И ИМУЩЕСТВА
18:09 21.06.2023
Постановлением Совета министров № 385 от 15 июня 2023 г. внесены изменения в постановление правительства № 19 от 16 января 2016 г.
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС, документ принят с целью приведения норм постановления Совета министров от 16 января 2016 г. № 19 «О декларировании доходов и имущества государственными служащими и иными категориями лиц» (постановление № 19) в соответствие с законом от 30 декабря 2022 г. № 232-3 «Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией».
Так, постановлением № 385 исключен ранее установленный механизм определения стоимости имущества, указанного в абзацах четвертом – седьмом и девятом части первой статьи 27 закона от 15 июля 2015 г. № 305-3 «О борьбе с коррупцией» (закон), а также оптимизированы обязанности работников кадровых служб государственных органов (организаций) при приеме деклараций о доходах и имуществе.
Кроме того, формы деклараций о доходах и имуществе, установленные в приложениях 1-3 к постановлению № 19, приведены в соответствие с изменениями закона и изложены в новой редакции.
Изложение форм деклараций о доходах и имуществе в новой редакции обусловлено тем, что, помимо изменений, предусмотренных законом, все подстрочные примечания размещены в конце документа.
Одновременно изменениями в постановление № 19 предусмотрена возможность приема деклараций о доходах и имуществе, а также направление их копий в налоговые органы без включения в них текста подстрочных примечаний.
Постановление № 385 вступило в силу с 21 июня 2023 г.
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