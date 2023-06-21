Постановлением Совета министров № 385 от 15 июня 2023 г. внесены изменения в постановление правительства № 19 от 16 января 2016 г.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС, документ принят с целью приведения норм постановления Совета министров от 16 января 2016 г. № 19 «О декларировании доходов и имущества государственными служащими и иными категориями лиц» (постановление № 19) в соответствие с законом от 30 декабря 2022 г. № 232-3 «Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией».

Так, постановлением № 385 исключен ранее установленный механизм определения стоимости имущества, указанного в абзацах четвертом – седьмом и девятом части первой статьи 27 закона от 15 июля 2015 г. № 305-3 «О борьбе с коррупцией» (закон), а также оптимизированы обязанности работников кадровых служб государственных органов (организаций) при приеме деклараций о доходах и имуществе.

Кроме того, формы деклараций о доходах и имуществе, установленные в приложениях 1-3 к постановлению № 19, приведены в соответствие с изменениями закона и изложены в новой редакции.

Изложение форм деклараций о доходах и имуществе в новой редакции обусловлено тем, что, помимо изменений, предусмотренных законом, все подстрочные примечания размещены в конце документа.

Одновременно изменениями в постановление № 19 предусмотрена возможность приема деклараций о доходах и имуществе, а также направление их копий в налоговые органы без включения в них текста подстрочных примечаний.

Постановление № 385 вступило в силу с 21 июня 2023 г.