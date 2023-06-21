ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В МНС БЕЛАРУСИ РАССКАЗАЛИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ И ИМУЩЕСТВА


18:09 21.06.2023

Постановлением Совета министров № 385 от 15 июня 2023 г. внесены изменения в постановление правительства № 19 от 16 января 2016 г.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС, документ принят с целью приведения норм постановления Совета министров от 16 января 2016 г. № 19 «О декларировании доходов и имущества государственными служащими и иными категориями лиц» (постановление № 19) в соответствие с законом от 30 декабря 2022 г. № 232-3 «Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией».

Так, постановлением № 385 исключен ранее установленный механизм определения стоимости имущества, указанного в абзацах четвертом – седьмом и девятом части первой статьи 27 закона от 15 июля 2015 г. № 305-3 «О борьбе с коррупцией» (закон), а также оптимизированы обязанности работников кадровых служб государственных органов (организаций) при приеме деклараций о доходах и имуществе.

Кроме того, формы деклараций о доходах и имуществе, установленные в приложениях 1-3 к постановлению № 19, приведены в соответствие с изменениями закона и изложены в новой редакции.

Изложение форм деклараций о доходах и имуществе в новой редакции обусловлено тем, что, помимо изменений, предусмотренных законом, все подстрочные примечания размещены в конце документа.

Одновременно изменениями в постановление № 19 предусмотрена возможность приема деклараций о доходах и имуществе, а также направление их копий в налоговые органы без включения в них текста подстрочных примечаний.

Постановление № 385 вступило в силу с 21 июня 2023 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.06.2023
валюта курс
EUR 3.2589
USD 2.9830
RUB 3.5555
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.06.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2847 +0.0125
USD 2.9867 +0.0037
RUB 3.5424 -0.0131
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2470 3.2560
USD 2.9750 2.9840
RUB 2.7000 3.5800
подробнее

Конвертация в банках
на 21.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0929
EUR/RUB 90.7000 118.7000
USD/RUB 83.2000 108.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте