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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ ПОРЯДОК УЧЕТА СЛУЧАЕВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ИЛИ ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
15:15 21.06.2023
Постановлением Министерства здравоохранения № 83 от 13.05.2023 г. установлен порядок учета случаев возникновения неблагоприятных последствий переливания крови и (или) ее компонентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, документом установлен порядок учета случаев возникновения неблагоприятных последствий переливания крови и (или) ее компонентов, в том числе вызванными ошибками при переливании крови и (или) ее компонентов, а также представления субъектами обращения крови и (или) ее компонентов информации о случаях возникновения неблагоприятных последствий переливания крови и (или) ее компонентов.
Постановлением также утверждена форма карты-сообщения о выявленном случае тяжелого посттрансфузионного осложнения.
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