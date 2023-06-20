НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЕНА СТРУКТУРА ОСВОД

11:45 21.06.2023 Лукашенко подписал указ № 175, касающийся деятельности Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД), сообщает его пресс-служба. Документом утверждается новая редакция Устава ОСВОД, совершенствуется структура объединения, актуализируются его государственно значимые задачи и методы деятельности. Министерство по чрезвычайным ситуациям наделяется полномочиями по представлению государства в ОСВОД. В новой структуре объединения создается наблюдательный совет под руководством МЧС. В соответствии с указом перераспределяются функции между органами ОСВОД, изменяется порядок избрания и переизбрания председателя общества. Его кандидатура будет согласовываться с Лукашенко.