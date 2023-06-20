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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЕНА СТРУКТУРА ОСВОД
11:45 21.06.2023
Лукашенко подписал указ № 175, касающийся деятельности Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД), сообщает его пресс-служба.
Документом утверждается новая редакция Устава ОСВОД, совершенствуется структура объединения, актуализируются его государственно значимые задачи и методы деятельности.
Министерство по чрезвычайным ситуациям наделяется полномочиями по представлению государства в ОСВОД. В новой структуре объединения создается наблюдательный совет под руководством МЧС.
В соответствии с указом перераспределяются функции между органами ОСВОД, изменяется порядок избрания и переизбрания председателя общества. Его кандидатура будет согласовываться с Лукашенко.
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