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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОВМИН ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА


09:51 21.06.2023

Постановлением Совмина № 394 от 19 июня утверждено Положение, которым определен порядок использования информационно-справочной системы (ИСС) мониторинга цен на материалы для строительства государственной информационной системы «Госстройпортал».

Как сообщает Национальный правовой портал, ИСС представляет собой информационную подсистему ГИС «Госстройпортал».

Оператора ИСС определяет Министерство архитектуры и строительства.

ИСС может использоваться субъектами информационных отношений для:

получения актуальной информации о текущих ценах на материалы для строительства;

предоставления достоверной информации о текущих ценах на материалы для строительства;

формирования республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы;

хранения информации о ценах на материалы для строительства.

Также документом утверждено Положение об информационной системе «Единый реестр объектов капитального строительства».

Данная система предназначена для накопления, хранения и предоставления информации о стадиях жизненного цикла объектов капитального строительства (ОКС) первого – четвертого классов сложности.

В реестр вносятся:

общие сведения об ОКС (наименование ОКС в соответствии с разрешительной документацией (решением о начале строительной деятельности при капитальном ремонте); проектная мощность; вид строительства; источник финансирования строительства; адрес (место нахождения) ОКС и др.);

сведения о юрлицах, ИП, задействованных при строительстве ОКС;

реквизиты документов в зависимости от вида архитектурной и строительной деятельности (решение местного исполнительного и распорядительного органа о предоставлении земельного участка, решение местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении проведения проектных и изыскательских работ, строительства объекта; решение о начале строительной деятельности при капитальном ремонте; акт выбора места размещения земельного участка; архитектурно-планировочное задание; заключение государственной экологической экспертизы; договор строительного подряда и др.);

технико-экономические показатели ОКС согласно утвержденной проектной документации.

Информация, включенная в реестр, подлежит постоянному хранению.

К пользователям реестра отнесены:

местные исполнительные и распорядительные органы;

госорганы и иные госорганизации, подчиненные, подотчетные Главе государства, республиканские органы госуправления и иные организации, подчиненные Совету Министров;

контролирующие (надзорные) органы;

РУП «Главгосстройэкспертиза» и его дочерние РУП «Госстройэкспертиза» по областям и г. Минску;

юрлица, ИП, являющиеся заказчиками (застройщиками) ОКС;

инженеры (инженерные организации), осуществляющие комплексное управление строительной деятельностью на основании договора об оказании инженерных услуг.

Также постановлением № 394 вносятся изменения в положения:

о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации), утвержденное постановлением Совета министров № 791 от 30 сентября 2016 г.;

о порядке направления уведомлений о производстве строительно-монтажных работ, утвержденное постановлением Совета министров № 343 от 8 мая 2018 г.

Основные положения постановления вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.
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