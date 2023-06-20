|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
09:51 21.06.2023
Постановлением Совмина № 394 от 19 июня утверждено Положение, которым определен порядок использования информационно-справочной системы (ИСС) мониторинга цен на материалы для строительства государственной информационной системы «Госстройпортал».
Как сообщает Национальный правовой портал, ИСС представляет собой информационную подсистему ГИС «Госстройпортал».
Оператора ИСС определяет Министерство архитектуры и строительства.
ИСС может использоваться субъектами информационных отношений для:
получения актуальной информации о текущих ценах на материалы для строительства;
предоставления достоверной информации о текущих ценах на материалы для строительства;
формирования республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы;
хранения информации о ценах на материалы для строительства.
Также документом утверждено Положение об информационной системе «Единый реестр объектов капитального строительства».
Данная система предназначена для накопления, хранения и предоставления информации о стадиях жизненного цикла объектов капитального строительства (ОКС) первого – четвертого классов сложности.
В реестр вносятся:
общие сведения об ОКС (наименование ОКС в соответствии с разрешительной документацией (решением о начале строительной деятельности при капитальном ремонте); проектная мощность; вид строительства; источник финансирования строительства; адрес (место нахождения) ОКС и др.);
сведения о юрлицах, ИП, задействованных при строительстве ОКС;
реквизиты документов в зависимости от вида архитектурной и строительной деятельности (решение местного исполнительного и распорядительного органа о предоставлении земельного участка, решение местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении проведения проектных и изыскательских работ, строительства объекта; решение о начале строительной деятельности при капитальном ремонте; акт выбора места размещения земельного участка; архитектурно-планировочное задание; заключение государственной экологической экспертизы; договор строительного подряда и др.);
технико-экономические показатели ОКС согласно утвержденной проектной документации.
Информация, включенная в реестр, подлежит постоянному хранению.
К пользователям реестра отнесены:
местные исполнительные и распорядительные органы;
госорганы и иные госорганизации, подчиненные, подотчетные Главе государства, республиканские органы госуправления и иные организации, подчиненные Совету Министров;
контролирующие (надзорные) органы;
РУП «Главгосстройэкспертиза» и его дочерние РУП «Госстройэкспертиза» по областям и г. Минску;
юрлица, ИП, являющиеся заказчиками (застройщиками) ОКС;
инженеры (инженерные организации), осуществляющие комплексное управление строительной деятельностью на основании договора об оказании инженерных услуг.
Также постановлением № 394 вносятся изменения в положения:
о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации), утвержденное постановлением Совета министров № 791 от 30 сентября 2016 г.;
о порядке направления уведомлений о производстве строительно-монтажных работ, утвержденное постановлением Совета министров № 343 от 8 мая 2018 г.
Основные положения постановления вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 20.06.2023
Курсы в банках
на 21.06.2023
Конвертация в банках
на 21.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте