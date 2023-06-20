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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ АКТУАЛИЗИРОВАНЫ НОРМЫ ВРЕМЕНИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ


17:33 20.06.2023

Постановлением Министерства здравоохранения № 97 от 1 июня 2023 г. актуализированы нормы времени ультразвуковых медицинских вмешательств при целевом и эффективном использовании медицинского оборудования.

Как сообщает Национальный правовой портал, постановлением предусмотрено:

введение новых методик в соответствии с разработанными новыми протоколами;

снижение нормы времени ультразвуковых вмешательств по более 35 методикам выполняемых исследований;

увеличение на 20% норм времени ультразвуковых вмешательств при проведении в научно-практических центрах, республиканских центрах (больницах), специализированных диагностических и клинических центрах, университетских клиниках, областных больницах, больницах скорой медицинской помощи, городских больницах;

увеличение на 10% норм времени ультразвуковых вмешательств при проведении в центральных городских, центральных районных больницах административно-территориальных единиц с населением свыше 50 тыс. человек.

Данные меры приняты в связи со спецификой работы, выполняемыми задачами и предъявляемыми требованиями к этим организациям здравоохранения.

Применение установленных норм времени позволят привести штатную численность должностей врачей ультразвуковой диагностики в соответствие с выполняемыми объемами работ, сохранить кадровый потенциал службы и увеличить доступность ультразвуковых исследований для пациентов.
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