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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ АКТУАЛИЗИРОВАНЫ НОРМЫ ВРЕМЕНИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
17:33 20.06.2023
Постановлением Министерства здравоохранения № 97 от 1 июня 2023 г. актуализированы нормы времени ультразвуковых медицинских вмешательств при целевом и эффективном использовании медицинского оборудования.
Как сообщает Национальный правовой портал, постановлением предусмотрено:
введение новых методик в соответствии с разработанными новыми протоколами;
снижение нормы времени ультразвуковых вмешательств по более 35 методикам выполняемых исследований;
увеличение на 20% норм времени ультразвуковых вмешательств при проведении в научно-практических центрах, республиканских центрах (больницах), специализированных диагностических и клинических центрах, университетских клиниках, областных больницах, больницах скорой медицинской помощи, городских больницах;
увеличение на 10% норм времени ультразвуковых вмешательств при проведении в центральных городских, центральных районных больницах административно-территориальных единиц с населением свыше 50 тыс. человек.
Данные меры приняты в связи со спецификой работы, выполняемыми задачами и предъявляемыми требованиями к этим организациям здравоохранения.
Применение установленных норм времени позволят привести штатную численность должностей врачей ультразвуковой диагностики в соответствие с выполняемыми объемами работ, сохранить кадровый потенциал службы и увеличить доступность ультразвуковых исследований для пациентов.
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