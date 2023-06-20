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МИНСЕЛЬХОЗПРОД УСТАНОВИЛ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА ЛЬНЯНУЮ ТРЕСТУ УРОЖАЯ 2023 ГОДА
15:14 20.06.2023
Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 133 от 14 июня 2023 г. установлен рекомендуемый уровень закупочных цен на льняную тресту номером 0,75 и выше, урожая 2023 года, классифицируемую по коду 01.16.19.130 в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности».
Как сообщает Минсельхозпрод, при установлении цен учитывались как качество поставляемой в переработку продукции, так и сезонность поставок.
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