Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 133 от 14 июня 2023 г. установлен рекомендуемый уровень закупочных цен на льняную тресту номером 0,75 и выше, урожая 2023 года, классифицируемую по коду 01.16.19.130 в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности».

Как сообщает Минсельхозпрод, при установлении цен учитывались как качество поставляемой в переработку продукции, так и сезонность поставок.