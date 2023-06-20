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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
14:18 20.06.2023
Постановлением Министерства юстиции № 37 от 12 июня 2023 г. скорректирована Инструкция о порядке совершения нотариальных действий.
Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями предусмотрено, что необходимо получение письменного согласия органа опеки и попечительства для отчуждения жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение), принадлежащего на праве собственности:
несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет;
гражданам, признанным недееспособными или ограниченным в дееспособности судом;
несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, находящимся под попечительством, в том числе при их устройстве на государственное обеспечение в детские интернатные учреждения, государственные учреждения образования, реализующие образовательные программы профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь, детские дома семейного типа, в опекунские, приемные семьи.
Также вводится требование о письменном согласии органа опеки и попечительства при отчуждении собственником жилого помещения, в котором проживают:
несовершеннолетние члены семьи;
бывшие члены семьи собственника, признанные находящимися в социально опасном положении либо признанные нуждающимися в государственной защите;
граждане, признанные недееспособными или ограниченные в дееспособности судом.
Такое согласие требуется и при отчуждении жилого помещения, закрепленного за детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей.
В таких случаях нотариус проверяет наличие (отсутствие) запрета на отчуждение жилого помещения без согласия органа опеки и попечительства по информации из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
Основные положения постановления вступают в силу с 21 июня 2023 г.
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