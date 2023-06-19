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КОМПЛЕКС ПО ПРОИЗВОДСТВУ РЫБ ЦЕННЫХ ПОРОД ЗАПУСТЯТ В КРАСНОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ
12:16 20.06.2023
Постановлением Совета министров № 386 от 15 июня 2023 г. определен перечень проектов, реализуемых в Могилевской области в 2023 году, направленных на социально-экономическое развитие районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, проекты финансируются в том числе за счет субвенций, передаваемых в установленном законодательством порядке из республиканского бюджета в консолидированный бюджет Могилевской области на восстановление и развитие регионов, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Могилевскому облисполкому предоставлено право в течение 2023 года производить перераспределение средств между проектами в пределах общего объема финансирования (лимит финансирования на 2023 год установлен в размере 20 млн 450 тысяч 301 рубль).
В перечень включено шесть проектов: создание комплекса по производству рыб ценных пород в Краснопольском районе вблизи реки Палуж производственной мощностью 1000 тонн; строительство бассейна в Славгороде, возведение реабилитационного корпуса на территории Могилевской областной детской больницы.
Кроме того, в перечень включен проект по реконструкции Чериковской центральной районной больницы, строительство пожарного депо в Славгороде и реконструкция котельной РДК по ул. Карла Маркса в Славгороде.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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