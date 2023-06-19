Постановлением Министерства экономики № 9 от 15 мая 2023 Года установлены единые требования к оформлению результатов проведения торгов в форме электронного аукциона, аукциона или конкурса для всех субъектов хозяйствования при продаже имущества в процедурах несостоятельности или банкротства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, документом закреплены формы протоколов: о результатах торгов, о признании торгов несостоявшимися или непроведенными, об аннулировании результатов торгов, с учетом особенностей продажи имущества сельскохозяйственного предприятия, градообразующей или приравненной к ней организации.

Постановление принято в развитие закона «Об урегулировании неплатежеспособности» и вступает в силу с 1 октября 2023 г.