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МИНСВЯЗИ УРЕГУЛИРОВАЛО ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ В СФЕРЕ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ
11:08 19.06.2023
Постановлением Министерства связи и информатизации № 4 от 15 февраля 2023 года утверждено Положение, которым определен порядок формирования базы данных экспертов, привлекаемых к проведению экспертизы в сфере цифрового развития, а также организации ее ведения.
Как сообщает Национальный правовой портал, на официальном сайте ОАО «Гипросвязь» будет размещаться информация о формировании базы данных экспертов и требования, предъявляемые к кандидатам. К деятельности, связанной с проведением экспертизы, в качестве экспертов будут привлекаться:
специалисты госорганов (кроме Национального банка), а также госорганизаций, хозяйственных обществ, в отношении которых Республика Беларусь либо административно-территориальная единица, обладая долями (акциями) в уставных фондах, может определять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами;
эксперты из числа представителей резидентов Парка высоких технологий.
Положением определены перечень документов, которые должны направить кандидаты в эксперты оператору экспертизы для включения в базу данных, а также условия для включения в базу.
Так, для физлиц такими условиями являются:
наличие высшего образования;
наличие стажа работы не менее пяти лет по направлениям деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий;
соответствие одному или нескольким из следующих критериев:
наличие опыта разработки, инжиниринга, производства, внедрения информационных и других передовых технологий в управленческие и бизнес-процессы не менее трех лет;
наличие опыта коммерциализации цифровых технологий и (или) реализации проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий в качестве руководителя проекта;
наличие опыта участия в экспертной деятельности в сфере информационных технологий в последние три года.
Что касается юрлиц, то к таким условиям отнесено наличие:
компетенций в деятельности, связанной со сферой цифрового развития;
опыта деятельности не менее пяти лет в следующих направлениях:
выполнение работ (оказании услуг), связанных с разработкой, внедрением, инжинирингом или производством компьютерных программ;
коммерциализация цифровых технологий, реализация инновационных проектов;
осуществление деятельности в качестве инвестиционных компаний, в иных структурах инвестиционной направленности.
Также установлены основания для исключения эксперта из базы данных, а также урегулированы вопросы внесения изменения в базу данных.
Кроме того, документом утверждены:
Инструкция о порядке взаимодействия участников деятельности, связанной с организацией и проведением экспертизы в сфере цифрового развития, в том числе требованиях к составу и оформлению документации, порядке ее направления;
Инструкция о порядке заключения договоров на проведение экспертизы в сфере цифрового развития.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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