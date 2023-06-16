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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА МОГИЛЕВЩИНЕ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ РЯД ПРОЕКТОВ
17:44 16.06.2023
Постановлением Совета министров № 386 от 15 июня 2023 г. определен перечень проектов, реализуемых в Могилевской области в 2023 году, направленных на социально-экономическое развитие районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Как сообщает Национальный правовой портал, проекты финансируются в том числе за счет субвенций, передаваемых в установленном законодательством порядке из республиканского бюджета в консолидированный бюджет Могилевской области на восстановление и развитие регионов, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В частности, в перечень включены проекты по:
строительству реабилитационного корпуса на территории УЗ «Могилевская областная детская больница» с благоустройством прилегающей территории в г. Могилеве (включая проектно-изыскательские работы);
созданию комплекса по производству рыб ценных пород в Краснопольском районе вблизи р. Палуж производственной мощностью 1000 тонн (включая проектно-изыскательские работы);
строительству бассейна в г. Славгороде (включая проектно-изыскательские работы).
В перечне также указаны сроки их реализации и лимиты финансирования на 2023 год.
Для оперативной реализации проектов Могилевскому облисполкому предоставлено право в течение 2023 года производить перераспределение средств между ними в пределах общего объема финансирования.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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