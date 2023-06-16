Постановлением Совета министров № 386 от 15 июня 2023 г. определен перечень проектов, реализуемых в Могилевской области в 2023 году, направленных на социально-экономическое развитие районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает Национальный правовой портал, проекты финансируются в том числе за счет субвенций, передаваемых в установленном законодательством порядке из республиканского бюджета в консолидированный бюджет Могилевской области на восстановление и развитие регионов, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В частности, в перечень включены проекты по:

строительству реабилитационного корпуса на территории УЗ «Могилевская областная детская больница» с благоустройством прилегающей территории в г. Могилеве (включая проектно-изыскательские работы);

созданию комплекса по производству рыб ценных пород в Краснопольском районе вблизи р. Палуж производственной мощностью 1000 тонн (включая проектно-изыскательские работы);

строительству бассейна в г. Славгороде (включая проектно-изыскательские работы).

В перечне также указаны сроки их реализации и лимиты финансирования на 2023 год.

Для оперативной реализации проектов Могилевскому облисполкому предоставлено право в течение 2023 года производить перераспределение средств между ними в пределах общего объема финансирования.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.