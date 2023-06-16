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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО НОВУЮ ФОРМУ ОТЧЕТОВ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
15:44 16.06.2023
Постановлением Минэкономики № 7 от 4 мая 2023 года утверждены новая форма отчетов антикризисных управляющих о своей деятельности и порядок составления и представления отчета в процедурах несостоятельности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, документ принят в развитие закона «Об урегулировании неплатежеспособности».
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, установлен срок представления временными (антикризисными) управляющими отчетов о своей деятельности – не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
В случаях, когда последний день срока, установленного для представления отчетов временных (антикризисных) управляющих о своей деятельности, приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством выходным днем и (или) нерабочим государственным праздником (нерабочим праздничным днем), днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Постановление вступает в силу с 1 октября 2023 г.
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