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НА ПРАВОМ ФОРУМЕ ПРОВОДИТСЯ МОНИТОРИНГ РЕШЕНИЯ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА О ПЕРЕЧНЕ РЫБОЛОВНЫХ УГОДИЙ
13:59 16.06.2023
Могилевский областной исполнительный комитет проводит правовой мониторинг в отношении решения от 21 июня 2022 г. № 31-8 «О перечне рыболовных угодий Могилевской области».
Как сообщает Национальный правовой портал, его целью является актуализация установленного перечня рыболовных угодий Могилевской области, в которых может осуществляться лицами, указанными в пункте 17 Правил любительского рыболовства, утвержденных указом № 284 от 21 июля 2021 г., подводная охота и лов рыбы на дорожку с судов с двигателями, при котором разрешается использование одной приманки или наживки на одного рыболова, в светлое время суток.
В рамках проводимого мониторинга можно высказать мнение: об актуальности утвержденного перечня; о необходимости корректировки названного решения; о положительных и отрицательных последствиях принятия правового акта.
Принять участие в мониторинге можно с 16 по 30 июня 2023 г., оставив сообщение в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.
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