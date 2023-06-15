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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ СОКРАТИЛО ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ С ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ АКТИВАМИ ИНОСТРАННЫХ СОБСТВЕННИКОВ

11:57 16.06.2023 Постановлением Совмина № 382 от 10 июня 2023 года сокращен перечень компаний с заблокированными для продажи/отчуждения активами иностранных собственников. Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, список сократился на 54 компании и включает 1795 юрлица. Акции этих компаний блокируются на счетах «депо» их владельцев на основании предписания Министерства финансов о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами. Следует отметить, что четыре пункта постановления, кроме самого перечня предприятий, находятся под грифом «для служебного пользования». Постановление вступает в силу после его официального опубликования.