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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ СОКРАТИЛО ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ С ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ АКТИВАМИ ИНОСТРАННЫХ СОБСТВЕННИКОВ
11:57 16.06.2023
Постановлением Совмина № 382 от 10 июня 2023 года сокращен перечень компаний с заблокированными для продажи/отчуждения активами иностранных собственников.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, список сократился на 54 компании и включает 1795 юрлица.
Акции этих компаний блокируются на счетах «депо» их владельцев на основании предписания Министерства финансов о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами.
Следует отметить, что четыре пункта постановления, кроме самого перечня предприятий, находятся под грифом «для служебного пользования».
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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