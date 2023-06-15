На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов, которым вносятся изменения в ведомственное постановление от 31 августа 2016 г. № 78 «Об эмиссии эмиссионных ценных бумаг» (постановление № 78).

Как сообщает Национальный правовой портал, Инструкция о порядке эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденная постановлением № 78, излагается в новой редакции.

Проектом постановления предусматриваются следующие основные нововведения:

устанавливается возможность для эмиссии новых видов облигаций, включая депозитарные облигации, структурные облигации и стрип-облигации, программы эмиссии биржевых облигаций;

детализируются требования к эмиссии обеспеченных и необеспеченных облигаций;

отменяется решение о выпуске облигаций как отдельный формализованный документ, краткая информация об эмиссии ценных бумаг (все сведения об эмитенте и его ценных бумагах будут содержаться в едином документе – проспекте эмиссии);

оптимизируется состав сведений в проспекте эмиссии ценных бумаг, включая внедрение табличной формы основных параметров выпуска облигаций для удобства инвесторов и установления возможности их автоматической загрузки в Автоматизированную систему организации работы Департамента по ценным бумагам через Единый портал электронных услуг;

совершенствуются процессы регистрации ценных бумаг, внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг и в эмиссионные документы, раскрытия соответствующей информации на Едином портале финансового рынка с учетом задач по оптимизации административных процедур и цифровизации бизнес-процессов.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

Свои замечания и предложения можно высказать с 16 по 26 июня 2023 г. в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты (с пометкой «ПМФ 78»).