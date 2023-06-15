Палата представителей Национального собрания приняла во втором чтении проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь».

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей, предлагаемые законопроектом нормы направлены на повышение эффективности системы прогнозирования и планирования социально-экономического развития Беларуси, гармонизацию законодательств Беларуси и России в данной сфере.

Ключевой новацией подготовленного законопроекта является упорядочение системы разрабатываемых документов планирования и прогнозирования, а также разграничение процессов планирования и прогнозирования.

Так, к документам государственного прогнозирования предлагается отнести на долгосрочный период: комплексный прогноз научно-технического прогресса Республики Беларусь; национальную стратегию устойчивого развития Республики Беларусь; стратегии развития отраслей экономики (видов экономической деятельности);

на среднесрочный период: прогноз социально-экономического развития Республики Беларусь;

на краткосрочный период: годовой прогноз социально-экономического развития Республики Беларусь.

К документам государственного планирования законопроектом отнесены на среднесрочный период: программа социально-экономического развития Республики Беларусь; государственные программы; программы развития отраслей экономики (видов экономической деятельности); государственные программы научных исследований и научно-технические программы; программы социально-экономического развития административно-территориальных единиц областного и базового территориальных уровней;

на краткосрочный период: план социально-экономического развития Республики Беларусь; планы развития отраслей экономики (видов экономической деятельности); планы развития административно-территориальных единиц областного и базового территориальных уровней.

В качестве отдельных элементов системы выделены:

комплексный прогноз научно-технического прогресса Республики Беларусь (с целью придания особой значимости науки и технологий в достижении целей социально-экономического развития);

государственные программы, которые выступают механизмом достижение приоритетов развития, утверждаемых программой пятилетки;

региональные и отраслевые документы государственного прогнозирования и государственного планирования (с целью усиления региональной и отраслевой составляющей системы прогнозирования и планирования).

Корректируется уровень утверждения документов.

В соответствии с новой редакцией Конституции Республики Беларусь Всебелорусское народное собрание определено органом, утверждающим программу социально-экономического развития страны на пятилетний период.

При этом в законопроекте предусматривается одобрение президентом концепции программы социально-экономического развития страны на пятилетний период, а также утверждение важнейших показателей и параметров на очередной год.

Предусматривается формирование отдельных документов на «скользящей» основе:

комплексного прогноза научно-технического прогресса Республики Беларусь, Национальной стратегии устойчивого развития, стратегий развития отраслей (видов экономической деятельности) — каждые пять лет с продлением прогнозируемого периода на соответствующий срок;

годового прогноза социально-экономического развития — ежегодно на очередной финансовый год и плановый период (два последующих года). Это необходимо для формирования бюджетных программ, что также предусмотрено Бюджетным кодексом Республики Беларусь и используется на практике.

Законопроект дополняется основными терминами, а также предусматривает закрепление основных принципов государственного прогнозирования и государственного планирования.