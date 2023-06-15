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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НИЖНЯЯ ПАЛАТА ПРИНЯЛА ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ПОПРАВКИ В БАНКОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ
17:27 15.06.2023
Палата представителей Национального собрания приняла во втором чтении проект закона «Об изменении законов по вопросам банковской деятельности».
Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей, осуществлена комплексная корректировка Банковского кодекса.
Законопроект предусматривает расширение целей деятельности Национального банка, а именно дополнение целью «обеспечение финансовой стабильности» и нормой о содействии устойчивому экономическому развитию страны. Также изменяется порядок утверждения и содержания Основных направлений денежно-кредитной политики.
Для повышения уровня правовой защиты потребителей банковских услуг и исключения чрезмерной финансовой нагрузки на кредитополучателей проектом закона вводится:
запрет на установление в кредитных договорах условий об уплате процентов в повышенном размере, ограничиваются размеры штрафов (неустоек);
устанавливается перечень случаев, при которых банк вправе требовать досрочного возврата кредита;
определяется срок для досрочного возврата кредита — не ранее трех месяцев со дня уведомления физического лица (ранее срок определялся банком).
Кроме того, в целях дальнейшего развития инструментов и механизмов по финансированию внешнеторговых операций в проекте Банковского кодекса закреплена норма об операциях банковского торгового финансирования. Она направлена на расширение возможностей экспортного финансирования и снижение рисков внешнеторговых операций отечественных предприятий.
Проектом закона предоставляется возможность применения Национальным банком мер экономического воздействия и надзорного реагирования к банкам — нарушителям законодательства. В частности, взыскание в республиканский бюджет денежных средств в размере до одного процента от размера нормативного капитала банка.
В рамках усиления банковского надзора предлагается предоставить Национальному банку право ограничивать лицензионные полномочия банка в случае неоднократного нарушения требований банковского законодательства.
Кроме того, законопроектом предусмотрена обязанность банков включать в кредитный договор норму о возможности досрочного возврата (погашения) кредита по согласованию с кредитодателем.
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