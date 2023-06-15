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В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ РЫБОЛОВНЫХ УГОДИЙ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЫБОЛОВНОГО ХОЗЯЙСТВА
13:35 15.06.2023
Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 64 от 5 июня 2023 г внесены изменения в республиканский перечень рыболовных угодий, пригодных для ведения рыболовного хозяйства.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусмотрено приведение рыболовных угодий, включенных в перечень, в соответствие с их фактическими площадями, месторасположением, классом (категорией), целевой направленностью использования.
По информации Минсельхозпрода, постановление было подготовлено на основании ходатайств местных исполнительных и распорядительных органов, как распорядителей природных ресурсов соответствующей территории.
Правовой акт принят в соответствии с указом от 21 июля 2021 г. № 284 «О рыболовстве и рыболовном хозяйстве».
Постановление вступает в силу с 15 июня 2023 г.
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