Постановлением Министерства образования № 154 от 12 мая 2023 года определен перечень специальностей профессионально-технического образования, соответствующих профилю (направлению) высшего образования.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, выпускники указанных в перечне специальностей могут быть зачислены на заочную или дистанционную форму получения общего высшего образования, специального высшего образования вне конкурса при наличии в документе об образовании отметок не ниже шести баллов по предметам вступительных испытаний.

В перечне есть несколько десятков специальностей профессионально-технического образования.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.