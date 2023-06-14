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ОПРЕДЕЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ВУЗЫ БЕЛАРУСИ ВНЕ КОНКУРСА
12:20 15.06.2023
Постановлением Министерства образования № 154 от 12 мая 2023 года определен перечень специальностей профессионально-технического образования, соответствующих профилю (направлению) высшего образования.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, выпускники указанных в перечне специальностей могут быть зачислены на заочную или дистанционную форму получения общего высшего образования, специального высшего образования вне конкурса при наличии в документе об образовании отметок не ниже шести баллов по предметам вступительных испытаний.
В перечне есть несколько десятков специальностей профессионально-технического образования.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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