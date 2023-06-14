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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАНИМАТЕЛЯ И РАБОТНИКА


09:52 15.06.2023

На десятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва 14 июня 2023 года одобрен законопроект «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, планируемые изменения предусматривают расширение социально-трудовых гарантий работников, корректировку норм по вопросам рабочего времени, предоставления трудовых и социальных отпусков, использование информационных технологий в трудовых отношениях.

Так, предлагается дополнить Трудовой кодекс нормами, которые будут устанавливать гарантии для работников при прохождении ими диспансеризации в организациях здравоохранения. В таких случаях работники будут освобождаться от работы с сохранением заработной платы. Периодичность прохождения диспансеризации будет зависеть от возраста работника.

Многодетные родители, воспитывающие детей до 16 лет, а также родители, воспитывающие ребенка-инвалида, смогут по согласованию с нанимателем сократить продолжительность ежедневной работы на один час вместо освобождения от работы на один день в неделю, при условии, что это не будет препятствовать нормальной работе организации.

Работники, которые осуществляют подготовку диссертации, получат право на однократный отпуск с сохранением среднего заработка продолжительностью не более 30 календарных дней.

Наниматели смогут осуществлять удержание сумм из заработной платы работников, затраченных на их питание.

Предлагается дополнить Трудовой кодекс нормами, которые урегулируют возможность чередования периодов выполнения работы дистанционно и на рабочем месте в организации, т.е. так называемую комбинированную работу.

Появятся нормы, которые направлены на развитие электронной формы взаимодействия нанимателя и работника.

В частности, наниматели, смогут осуществлять правовые действия в отношении работников (ознакомление с документами, направление уведомлений, получение согласия от работника и иное) не только в письменной форме, как это сейчас предусмотрено Трудовым кодексом, но и в электронной виде.

Скорректированы подходы к регулированию отдельных вопросов по рабочему времени.

Предлагается, установить, что для работников, работающих неполное рабочее время, продолжительность работы в предпраздничный день будет сокращаться пропорционально продолжительности их рабочего времени.

Претерпят изменения нормы относительно предоставления перерыва для отдыха и питания.

Предлагается установить, что перерыв для отдыха и питания по желанию работника может не предоставляться при установлении ему продолжительности ежедневной работы (смены), не превышающей 4 часов.

Работник сможет разделять трудовой отпуск на более чем две части не только в тех случаях, когда это предусмотрено коллективным договором, но и иными локальными правовыми актами нанимателя (т.е. при отсутствии коллективного договора).

Предлагается установить обязанность нанимателя в предоставлении отпуска в связи получением образования без сохранения заработной платы:

работникам, впервые получающим среднее специальное и высшее образование

работникам, получающим профессионально-техническое образование, без привязки к критерию «впервые»

Появится обязанность нанимателя предоставлять работнику отпуск без сохранения заработной платы на время поступления его в учреждения образования для получения научно-ориентированного образования. Продолжительность отпуска будет составлять до 12 календарных дней.
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