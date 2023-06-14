Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства финансов «О некоторых вопросах рынка ценных бумаг».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предлагалось, в частности:

урегулировать порядок участия в торгах ценными бумагами лиц, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

определить требования к аудиту бухгалтерской и финансовой отчетности эмитентом, осуществившим эмиссию необеспеченных и биржевых облигаций, поручителем, поручительством которого обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям;

предусмотреть условия допуска к торгам на фондовой бирже иностранных профучастников.

Кроме того, документом установлена норма о том, что помимо лиц, указанных в части первой статьи 36, части первой статьи 38 и части первой статьи 39 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг», подпункте 1.1 пункта 1 данного постановления, вправе совершать сделки с ценными бумагами от своего имени и за свой счет на организованном рынке после их допуска к торгам в порядке и на условиях, установленных организатором торговли ценными бумагами, в том числе фондовой биржей, при условии последующей продажи этих ценных бумаг не ранее 30 дней с даты покупки:

физические лица, являющиеся квалифицированными инвесторами;

юридические лица при условии наличия работника, имеющего квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг первой или второй категории.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

С 17 по 27 мая 2023 г. свои замечания и предложения можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси либо направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес.

Предложения по проекту постановления, поступившие на электронный адрес организатора, рассмотрены и обобщены Минфином.

Ознакомиться с результатами рассмотрения поступивших предложений можно здесь.