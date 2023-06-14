ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНФИН ПОДВЕЛ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ТРЕБОВАНИЙ К УЧАСТНИКАМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ


13:41 14.06.2023

Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства финансов «О некоторых вопросах рынка ценных бумаг».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предлагалось, в частности:

урегулировать порядок участия в торгах ценными бумагами лиц, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

определить требования к аудиту бухгалтерской и финансовой отчетности эмитентом, осуществившим эмиссию необеспеченных и биржевых облигаций, поручителем, поручительством которого обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям;

предусмотреть условия допуска к торгам на фондовой бирже иностранных профучастников.

Кроме того, документом установлена норма о том, что помимо лиц, указанных в части первой статьи 36, части первой статьи 38 и части первой статьи 39 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг», подпункте 1.1 пункта 1 данного постановления, вправе совершать сделки с ценными бумагами от своего имени и за свой счет на организованном рынке после их допуска к торгам в порядке и на условиях, установленных организатором торговли ценными бумагами, в том числе фондовой биржей, при условии последующей продажи этих ценных бумаг не ранее 30 дней с даты покупки:

физические лица, являющиеся квалифицированными инвесторами;

юридические лица при условии наличия работника, имеющего квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг первой или второй категории.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

С 17 по 27 мая 2023 г. свои замечания и предложения можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси либо направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес.

Предложения по проекту постановления, поступившие на электронный адрес организатора, рассмотрены и обобщены Минфином.

Ознакомиться с результатами рассмотрения поступивших предложений можно здесь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.06.2023
валюта курс
EUR 3.2259
USD 2.9856
RUB 3.5874
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.06.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2300 -0
USD 2.9963 +0.0107
RUB 3.5638 -0.0236
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2300 3.2380
USD 2.9870 2.9920
RUB 2.7000 3.5800
подробнее

Конвертация в банках
на 14.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0790 1.0845
EUR/RUB 90.0000 118.0000
USD/RUB 83.4000 108.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте