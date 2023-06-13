Лукашенко 13 июня подписал указ № 171 "О принятии мер в области ценообразования", которым корректируются отдельные указы, сообщает его пресс-служба.

"Документ направлен на обеспечение единых подходов в области ценообразования и установление наиболее прозрачного механизма формирования экспортных цен на отдельные товары", - говорится в комментарии.

Так, внесены изменения в указ от 5 декабря 2013 года № 550, которыми предусмотрено, что максимально допустимый рост платежей населения за жилищно-коммунальные услуги не должен превышать 0,5 базовой величины вместо ранее установленного долларового эквивалента (повышение с $5 до 0,5 базовой величины, которая в настоящее время составляет 18,5 рубля).

С учетом сложившейся практики по регулированию цен (тарифов) внесены изменения в указ от 25 февраля 2011 года № 72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь".

Кроме того, приостановлено действие подпункта 1.3.1 пункта 1 декрета № 6 от 7 мая 2012 года, которым предоставлялось право коммерческим организациям, расположенным в сельской местности, реализовывать на экспорт сухое обезжиренное молоко и масло без биржевых торгов на Белорусской универсальной товарной бирже.