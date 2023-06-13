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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ ЖКХ ПРИВЯЗАЛИ К БАЗОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ
10:10 14.06.2023
Лукашенко 13 июня подписал указ № 171 "О принятии мер в области ценообразования", которым корректируются отдельные указы, сообщает его пресс-служба.
"Документ направлен на обеспечение единых подходов в области ценообразования и установление наиболее прозрачного механизма формирования экспортных цен на отдельные товары", - говорится в комментарии.
Так, внесены изменения в указ от 5 декабря 2013 года № 550, которыми предусмотрено, что максимально допустимый рост платежей населения за жилищно-коммунальные услуги не должен превышать 0,5 базовой величины вместо ранее установленного долларового эквивалента (повышение с $5 до 0,5 базовой величины, которая в настоящее время составляет 18,5 рубля).
С учетом сложившейся практики по регулированию цен (тарифов) внесены изменения в указ от 25 февраля 2011 года № 72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь".
Кроме того, приостановлено действие подпункта 1.3.1 пункта 1 декрета № 6 от 7 мая 2012 года, которым предоставлялось право коммерческим организациям, расположенным в сельской местности, реализовывать на экспорт сухое обезжиренное молоко и масло без биржевых торгов на Белорусской универсальной товарной бирже.
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