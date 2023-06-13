Лукашенко 13 июня подписал указ №172, которым в новой редакции излагается директива № 2 от 27 декабря 2006 года "О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения", сообщает его пресс-служба.

Новой редакцией предусматривается, в частности, упрощение межведомственного взаимодействия и внутренней работы государственных органов путем отказа от избыточных отчетов и иных документов формального характера; усиление профилактической деятельности контролирующих органов; требование к руководителям государственных органов исключить факты передачи принятия решений и согласования вопросов, входящих в компетенцию соответствующего органа, на вышестоящий уровень; повышение доступности обращения в органы государственной власти с учетом режима рабочего дня работающего населения, а также создание условий для обращения граждан за оказанием важнейших услуг в электронной форме.

Кроме того, предусматривается развитие информатизации в сфере работы с населением, включая максимальное использование возможностей информационных систем и интернет-ресурсов, ведение государственными органами официальных аккаунтов в социальных сетях (наряду с требованием обеспечения информационной безопасности); охват населения в сельской местности услугами сотовой связи и широкополосного доступа к интернету.

На постоянной основе будет проводиться инвентаризация административных процедур в целях их сокращения и упрощения, максимальная консолидация процедур в одном месте - в службе "одно окно".