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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДПИСАН УКАЗ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГОССТРУКТУР С ГРАЖДАНАМИ И СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
14:28 13.06.2023
Лукашенко 13 июня подписал указ №172, которым в новой редакции излагается директива № 2 от 27 декабря 2006 года "О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения", сообщает его пресс-служба.
Новой редакцией предусматривается, в частности, упрощение межведомственного взаимодействия и внутренней работы государственных органов путем отказа от избыточных отчетов и иных документов формального характера; усиление профилактической деятельности контролирующих органов; требование к руководителям государственных органов исключить факты передачи принятия решений и согласования вопросов, входящих в компетенцию соответствующего органа, на вышестоящий уровень; повышение доступности обращения в органы государственной власти с учетом режима рабочего дня работающего населения, а также создание условий для обращения граждан за оказанием важнейших услуг в электронной форме.
Кроме того, предусматривается развитие информатизации в сфере работы с населением, включая максимальное использование возможностей информационных систем и интернет-ресурсов, ведение государственными органами официальных аккаунтов в социальных сетях (наряду с требованием обеспечения информационной безопасности); охват населения в сельской местности услугами сотовой связи и широкополосного доступа к интернету.
На постоянной основе будет проводиться инвентаризация административных процедур в целях их сокращения и упрощения, максимальная консолидация процедур в одном месте - в службе "одно окно".
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