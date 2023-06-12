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В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ РЕШЕНИЙ О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ И ПЕРЕНАПРАВЛЕНИИ НА РАБОТУ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ-МЕДИКОВ


11:34 13.06.2023

Постановлением Министерства здравоохранения № 44 от 17 марта 2023 г. утверждено Положение о порядке согласования решений о перераспределении, перенаправлении на работу выпускников, молодых специалистов, получивших образование по направлению образования «Здравоохранение».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом определено, что согласованию подлежат решения:

о перераспределении выпускников, молодых специалистов, принятые комиссиями учреждений образования, осуществляющих подготовку специалистов:

с высшим образованием по направлению образования «Здравоохранение» (медицинские университеты);

со средним специальным образованием по направлению образования «Здравоохранение» (медицинские колледжи);

о перенаправлении на работу выпускников, молодых специалистов, принятые комиссиями медицинских университетов.

Согласование указанных решений осуществляется комиссией Министерства здравоохранения о согласовании решений о перераспределении, перенаправлении на работу выпускников, молодых специалистов (Комиссия). В ее состав входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии в количестве не менее пяти человек. Персональный состав утверждается приказом Министерства здравоохранения. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

В документе говорится, что основной целью согласования соответствующих решений является необходимость централизованного регулирования кадрового обеспечения организаций здравоохранения, закрепления медицинских кадров на рабочих местах, обеспечения качества и доступности медицинской помощи населению.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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