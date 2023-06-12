Подведены итоги общественного обсуждения проекта указа, которым вносятся изменения в ряд указов по вопросам физической культуры и спорта.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом, в частности, предполагается внести корректировки в указы:

от 3 ноября 2003 г. № 481 «Об утверждении Устава республиканского государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь»;

от 26 августа 2004 г. № 406 «Об утверждении Устава республиканского государственно общественного объединения «Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;

от 17 ноября 2009 г. № 555 «Об учреждении государственной стипендии олимпийским чемпионам»;

от 9 сентября 2019 г. № 329 «О национальных и сборных командах Республики Беларусь по видам спорта»;

от 15 апреля 2013 г. № 190 «О мерах по стимулированию достижения высоких спортивных результатов»;

от 24 мая 2018 г. № 201 «О противодействии допингу».

Изменениями в том числе предусмотрено:

определение общественных объединений и республиканских государственно-общественных объединений как организаций, уполномоченных на проведение государственной аккредитации на право осуществления деятельности по развитию физической культуры и спорта и подтверждение этой государственной аккредитации;

установление оснований для отказа в назначении государственной стипендии и для прекращения выплаты такой стипендии;

возмещение денежных средств, выплаченных в качестве именных стипендий, в случае прекращения выплаты при спортивной дисквалификации за допинг в спорте.

Организатор общественного обсуждения – Министерство спорта и туризма.

За период общественного обсуждения с 24 мая по 2 июня 2023 г. в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступило два комментария от пользователей.

Рассмотрев предложения от пользователей Правового форума Беларуси, Минспорта сообщает следующее:

первое предложение, содержащееся в комментарии, не содержит конкретных редакций по корректировке проекта указа, а является комментарием к Закону Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте» в редакции Закона Республики Беларусь от 19 июля 2022 г. № 200-З «Об изменении законов по вопросам физической культуры и спорта» (закон о спорте). При этом изменения в данный Закон вступают в силу с 1 июля 2023 г.;

второе предложение, содержащееся в комментариях, будет учтено органом-регулятором при комплексной корректировке указа от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан». Изменения в данный указ вносились в рамках закона о спорте.