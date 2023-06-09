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В МАРТ РАЗЪЯСНИЛИ МЕХАНИЗМ ВКЛЮЧЕНИЯ ТОВАРОВ В ПЕРЕЧНИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА


10:12 12.06.2023

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) разъяснило механизм включения товаров в перечни параллельного импорта, который определен постановлением Совета министров № 365 от 3 июня 2023 года.

Как поясняет ведомство, в соответствии с постановлением работа будет построена следующим образом: уполномоченные органы и организации, к компетенции которых относится необходимый товар, формируют предварительные перечни товаров, в том числе с учетом предложений заинтересованных, путем принятия решения коллегии или приказа.

Предварительные перечни, а также обоснование к ним уполномоченные органы (организации) направляют в МАРТ. Министерство определяет итоговые перечни своим постановлением путем обобщения поступивших предложений.

Постановлением также предусмотрена необходимость согласования включаемых в перечни товаров с комиссией по вопросам промышленной политики.

Перечни товаров «параллельного импорта» будут размещаться на официальном сайте МАРТ и обновляться по мере необходимости (за исключением информации, составляющей коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну).

«Механизм «параллельного» импорта направлен на создание условий для повышения внутренней устойчивости экономики, а также предотвращения или уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных и иных товаров», - объяснили в МАРТ.
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