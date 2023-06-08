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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ВНЕСЛО ОЧЕРЕДНЫЕ АНОНСИРОВАННЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ЦЕНАХ И ЦЕНООБРАЗОВАНИИ
10:09 09.06.2023
Правительство Беларуси внесло анонсированные корректировки в постановление № 713.
Как сообщает Telegram-канал правительства, постановление № 713 (3) подготовлено на основании предложений рабочих групп по развитию экономики регионов в современных условиях и экспертной рабочей группы, созданной МАРТ для взаимодействия по корректировке законодательства о ценах и ценообразовании. Ключевая задача изменений – создание условий для продвижения на внутреннем рынке товаров отечественного производства.
Документ предусматривает:
выравнивание условий реализации отечественных и импортных товаров в розничной торговле (внесенные изменения направлены на заинтересованность розничной торговли в продаже отечественных товаров и уменьшение маржинальности собственного импорта);
упрощение для производителей согласования отпускных цен на новые потребительские товары (увеличивается до 20% норма рентабельности, при которой не требуется согласования установления цен на новые товары. Производители также освобождаются от согласования установления отпускных цен в связи с введением (изменением) технических нормативных актов);
изменение порядка предоставления оптовых скидок с отпускных цен;
создание понятного и прозрачного механизма для производителей и импортеров при реализации потребительских товаров в части предоставления стимулирующих выплат с одновременным установлением единых правил таких выплат в отношении отечественных товаров и непродовольственных импортных товаров;
выравнивание подходов для отечественных производителей при реализации товаров в магазинах фирменной торговли и в своих интернет-магазинах;
незначительное уточнение перечня потребительских товаров, на которые распространяется ценовое регулирование.
Документ вступает в силу после его официального опубликования
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