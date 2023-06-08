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В БЕЛАРУСИ УРЕГУЛИРОВАНЫ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ И ИНФОРМСИСТЕМ
15:48 08.06.2023
Постановлением Министерства связи и информатизации № 17 от 6 октября 2022 г. утвержден порядок создания, развития и взаимодействия государственных цифровых платформ и государственных информационных систем.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждено Положение, которым определен порядок создания, развития и взаимодействия государственных цифровых платформ (ГЦП), государственных информационных систем (ГИС) госорганов (кроме Национального банка), а также госорганизаций, хозобществ, в отношении которых Беларусь либо административно-территориальная единица, обладая долями (акциями) в уставных фондах, может определять решения, принимаемые этими хозобществами, не предназначенных для обработки информации, отнесенной к государственным секретам.
Установлены также требования к их совместимости.
Документ не распространяется на банковские системы, а также системы, предназначенные для осуществления особого контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, и ресурсы, используемые для этих целей.
Организации-заказчики создают ГЦП (ГИС) для формирования экосистемы цифровой экономики.
Создание ГЦП (ГИС) – это совокупность упорядоченных во времени, взаимосвязанных, объединенных в стадии и этапы работ. В процесс создания входят стадии: бизнес-моделирование; управление требованиями; проектирование; реализация; тестирование; развертывание.
Документом установлено, что обеспечение взаимодействия ГЦП (ГИС) с иными платформами и системами осуществляется ее оператором посредством соблюдения требований совместимости и условий взаимодействия.
Правовой акт принят в соответствии с указом от 7 апреля 2022 г. № 136 «Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации».
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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