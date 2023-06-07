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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ УКАЗА ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ПАССАЖИРОВ
12:00 08.06.2023
На общественное обсуждение вынесен проект указа «Об автомобильных перевозках пассажиров».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусматривается создание государственного информационного ресурса «Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении», в который включаются сведения о: перевозчиках; транспортных средствах (автобусах, легковых автомобилях, автомобилях-такси); водителях; диспетчерах перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении; диспетчерах такси.
Для недобросовестных перевозчиков и диспетчеров предусматриваются механизмы приостановления нахождения и исключения из реестра.
Проектом устанавливаются:
нормы, что иностранные компании вправе оказывать услуги диспетчера перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, диспетчера такси только в случае создания ими на территории Беларуси юридического лица;
нормы, что деятельность без включения в реестр запрещается;
обязанности для диспетчеров использовать в своей деятельности информационные системы и ресурсы, размещенные на территории Беларуси, передавать заказы на перевозки только перевозчикам, сведения в отношении транспортных средств и водителей которых внесены в реестр, и другие;
обязанности для перевозчиков обеспечить видеофиксацию выполнения перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями-такси, посредством установки технических средств.
Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 8 по 18 июня 2023 г.
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