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В БЕЛАРУСИ ДОПОЛНИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ СЕЛЬХОЗСПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, НА КОТОРЫЕ ВЫПУСКНИКОВ АГРАРНЫХ КЛАССОВ ЗАЧИСЛЯТ В ВУЗЫ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
10:10 08.06.2023
Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 61 от 30 мая скорректировано ведомственное постановление от 6 июля 2020 г. № 30 «О зачислении без вступительных испытаний абитуриентов, прошедших обучение в профильных классах аграрной направленности».
Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями предусмотрено расширение перечня сельскохозяйственных специальностей, на которые зачисляются в учреждения высшего образования Беларуси без вступительных испытаний по результатам собеседования, проводимого учреждениями высшего образования Республики Беларусь, лица, прошедшие обучение в профильных классах (группах) аграрной направленности учреждений общего среднего образования, при наличии в документе об образовании отметок не ниже 7 (семи) баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных испытаний, при поступлении в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим образованием.
В перечень дополнительно включены следующие наименования: охрана труда на производстве; ветеринарная фармация.
Постановление вступает в силу с 8 июня 2023 г.
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