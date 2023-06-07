Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 61 от 30 мая скорректировано ведомственное постановление от 6 июля 2020 г. № 30 «О зачислении без вступительных испытаний абитуриентов, прошедших обучение в профильных классах аграрной направленности».

Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями предусмотрено расширение перечня сельскохозяйственных специальностей, на которые зачисляются в учреждения высшего образования Беларуси без вступительных испытаний по результатам собеседования, проводимого учреждениями высшего образования Республики Беларусь, лица, прошедшие обучение в профильных классах (группах) аграрной направленности учреждений общего среднего образования, при наличии в документе об образовании отметок не ниже 7 (семи) баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных испытаний, при поступлении в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим образованием.

В перечень дополнительно включены следующие наименования: охрана труда на производстве; ветеринарная фармация.

Постановление вступает в силу с 8 июня 2023 г.