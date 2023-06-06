|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
11:59 07.06.2023
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов, которым вносятся изменения в ряд ведомственных постановлений по вопросам регулирования деятельности на рынке ценных бумаг.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом вносятся изменения в постановления Министерства финансов:
от 23 мая 2016 г. № 33 «Об утверждении Инструкции об условиях и порядке осуществления клиринговой деятельности» в части расширения перечня участников торгов ценными бумагами при совершении сделок на организованном рынке для обеспечения возможности осуществления расчетов по итогам торгов;
от 31 августа 2016 г. № 76 «О регулировании рынка ценных бумаг» в части расширения перечня сделок, совершаемых в процессе обращения ценных бумаг на организованном рынке.
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.
Свои замечания и предложения с 7 по 18 июня 2023 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты (с пометкой «ПМФ 76»).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 06.06.2023
Курсы в банках
на 07.06.2023
Конвертация в банках
на 07.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте