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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ


11:59 07.06.2023

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов, которым вносятся изменения в ряд ведомственных постановлений по вопросам регулирования деятельности на рынке ценных бумаг.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом вносятся изменения в постановления Министерства финансов:

от 23 мая 2016 г. № 33 «Об утверждении Инструкции об условиях и порядке осуществления клиринговой деятельности» в части расширения перечня участников торгов ценными бумагами при совершении сделок на организованном рынке для обеспечения возможности осуществления расчетов по итогам торгов;

от 31 августа 2016 г. № 76 «О регулировании рынка ценных бумаг» в части расширения перечня сделок, совершаемых в процессе обращения ценных бумаг на организованном рынке.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

Свои замечания и предложения с 7 по 18 июня 2023 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты (с пометкой «ПМФ 76»).
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