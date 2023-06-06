Постановлением Совета министров № 373 от 5 июня 2023 г. госслужащим Беларуси разрешено пользоваться служебным имуществом в личным целях при определенных условиях.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, «государственное должностное лицо вправе использовать в личных и иных внеслужебных интересах предоставленные ему для исполнения служебных (трудовых) обязанностей средства финансового, материально-технического и информационного обеспечения, другое имущество государственной организации, организации, в уставном фонде которой 50 и более процентов долей (акций) находится в собственности государства и (или) его административно-территориальных единиц … в случае последующего возмещения расходов, фактически понесенных организацией в связи с использованием этим лицом имущества в личных и иных внеслужебных интересах».

Имущество предоставляется госслужащему на основании соответствующего письменного решения руководителя организации (нанимателя), принятого по результатам рассмотрения мотивированного ходатайства этого лица, поданного в письменной форме руководителю организации (нанимателю).

При этом порядок возмещения чиновником расходов организация должна устанавливать сама, закрепив локальным правовым актом.

Чиновник вправе использовать в личных и иных внеслужебных интересах предоставленное ему имущество организации при соблюдении в совокупности следующих условий:

имущество используется по прямому назначению;

использование имущества не связано с осуществлением деятельности, запрещенной законодательством, и не направлено на извлечение государственным должностным лицом прибыли, получение им льгот или иных преимуществ;

использование имущества не препятствует нормальной деятельности организации и выполнению государственным должностным лицом своих служебных (трудовых) обязанностей;

у госслужащего отсутствует возможность получить имущество в пользование по договору оказания услуг, аренды (проката).

Государственное должностное лицо, которому имущество предоставлено для использования в личных и иных внеслужебных интересах, несет ответственность в соответствии с законодательством за утрату, порчу или уничтожение этого имущества.

Между тем постановление не распространяет свое действие на государственных должностных лиц государственных органов, администраций свободных (особой) экономических зон и бюджетных организаций, не осуществляющих приносящую доходы деятельность, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.