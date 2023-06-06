Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 19 от 29 мая 2023 г. внесены изменения в ведомственное постановление от 9 июля 2014 г. № 31 «О запрете любительского рыболовства».

Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями предусмотрено продление установленного срока на полный запрет на любительское рыболовство на участке реки Неман от плотины Гродненской гидроэлектростанции на расстоянии 1000 м вниз по течению реки до места впадения безымянного ручья в реку Неман по 1 июля 2028 г. В настоящее время запрет действует по 1 июля 2023 г.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования