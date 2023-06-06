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НА ОДНОМ ИЗ УЧАСТКОВ РЕКИ НЕМАН ЗАПРЕТ НА ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ РЫБОЛОВСТВО ПРОДЛЕН ПО 1 ИЮЛЯ 2028 ГОДА
17:52 06.06.2023
Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 19 от 29 мая 2023 г. внесены изменения в ведомственное постановление от 9 июля 2014 г. № 31 «О запрете любительского рыболовства».
Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями предусмотрено продление установленного срока на полный запрет на любительское рыболовство на участке реки Неман от плотины Гродненской гидроэлектростанции на расстоянии 1000 м вниз по течению реки до места впадения безымянного ручья в реку Неман по 1 июля 2028 г. В настоящее время запрет действует по 1 июля 2023 г.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования
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