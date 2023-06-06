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СОВМИН ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА


13:23 06.06.2023

Постановлением Совета министров № 365 от 3 июня 2023 г. утверждено Положение о порядке формирования, определения и ведения перечней товаров (групп товаров), являющихся существенно важными для внутреннего рынка.

Как сообщает Национальный правовой портал, предварительные перечни товаров формируют республиканские органы госуправления, реализующие государственную политику и осуществляющие правовое регулирование и управление в определенной отрасли (сфере деятельности), и иные организации, подчиненные правительству, в зависимости от вида товара.

Товары включаются в предварительный перечень, если необходимо ввезти на территорию Беларуси и ввести в гражданский оборот товары, в которых применены (содержатся, включены) объекты интеллектуальной собственности, без согласия (разрешения) правообладателей из иностранных государств, в том числе совершающих недружественные действия. Это направлено на создание условий для повышения внутренней устойчивости экономики, предотвращения или уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных и иных товаров.

Решение о включении товара в предварительный перечень товаров принимается уполномоченными органами (организациями) путем принятия (издания) решения коллегии (приказа).

Копии решений (приказов) и иные документы, предусмотренные Положением, обобщаются МАРТ и направляются в Минэкономики для внесения на рассмотрение Комиссии по вопросам промышленной политики. Затем МАРТ включает согласованные комиссией товары в определяемые им перечни товаров путем принятия постановления (постановлений). Повторному включению в такие перечни товары не подлежат.

Положением также урегулированы вопросы внесения изменений в перечни товаров, в том числе их дополнения и исключения из них товаров, по мере необходимости.

Вести перечни товаров уполномочен МАРТ на основании информации, представляемой уполномоченными органами (организациями).

Перечни товаров, определяемые МАРТ, размещаются на его официальном сайте (исключение – информация, составляющая коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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